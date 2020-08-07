AKP Meclis Üyesi, belediye çalışanları tarafından darbedildiğini iddia etti

Menemen Belediyesi AKP Meclis Üyesi Hanifi Can, dün akşam saatlerinde belediyenin olağan Ağustos ayı meclis toplansına katıldı. Can, toplantı sonrasında iddiaya göre belediye personeli olan kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Can yumruk darbeleri ile yere yığıldıktan sonra Menemen Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı ve polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili ifadesi alınan Hanifi Can, toplantı çıkışı 2 kişinin koluna girerek kendisini arka sokağa götürdüğünü, saldırganlardan birinin C.A. olduğunu fakat diğer saldırganın belediye personeli olmasına rağmen ismini bilmediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şöyle yazdı:

"Menemen Belediye Meclis Üyemiz Hanifi Can'a; milletin verdiği yetkiyi kullandığı, görevini yerini getirdiği toplantının ardından yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bilinsin ki, belediye çalışanlarının adının geçtiği ve hukuki sürecin başlatıldığı bu olayın sonuna kadar takipçisiyiz."