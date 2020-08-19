AKP Manisa’da toplu istifa

Manisa’da AKP Yunusemre İlçe Teşkilatı'ndan istifa eden 55 kişi İYİP’e geçti.

Sözcü'den İlker Kılıçarslan imzalı habere göre, partisine üye kazandırmanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren İYİP Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan, AKP'nin her geçen gün kan kaybetmeye başladığını dile getirdi.

İYİP Yunusemre İlçe Başkanı Akan yaptığı açıklamada üye faaliyetlerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, “Parti olarak üye katılımı konusunda ciddi bir çalışma yapıyoruz. Adeta seferberlik halindeyiz. Çünkü üye yapmak demek, aynı zamanda sahada olmak demek. Bugün bir vatandaşımızı partiye üye yapmak aynı zamanda bir siyasi parti faaliyetidir. O yüzden bunu çok ciddiye alıyoruz ve önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.