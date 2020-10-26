AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
AKP: Macron'un 'Erdoğan'ı uyardım' gibisinden cümleleri doğru değil
AKP Sözcüsü Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'Ben Erdoğan'ı uyardım' şeklinde cümleler kurduğunu ancak bunun doğru olmadığını söyledi.
Haber Merkezi
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: