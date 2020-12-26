AKP 'kütüphane yapacağım' diyerek 2 milyon TL harcadığı binayı Ebubekir Sifil'e tahsis etti...

İBB'nin önceki dönemde, "Kütüphane yapacağım" diye 2 milyon liraya restore ettiği Vezir Tekkesi'ni Ebubekir Sifil'in kurucusu olduğu İslami İlimler Eğitim Araştırma ve Hizmet Vakfına tahsis ettiği ortaya çıktı.

Konuyu köşesine taşıyan Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, şu ifadeleri kullandı:

Ebubekir Sifil Efendi 2014 yılında Bir vakıf Kurmuş. Vakfın adı; İslami İlimler Eğitim Araştırma ve Hizmet Vakfı. Kısa adı İSEGAH…

Bu vakfın kurucuları arasında da Mehmet Muhlis Turan, Şevket Demir, Burhanettin Çağırıcı, Abdurrahman Emin Üstün ve Ahmet Örcün bulunuyor.

Mehmet Muhlis Turan Mavi Marmara gemisinde olan kişilerden.

Hatta Feyz Dergisinde"Gazze Yolunda Neler Yaşadık" başlıklı bir söyleşide de "Ben şahsen İsmail Çetin Efendi'yi çok geç tanıdığım için çok hayıflandım. Keşke hocam (Ebubekir Sifil) daha önce bizi götürmüş olsaydı, bir türlü nasip olmadı" demişti…

Abdurrahman Emin Üstün ise faizsiz ev verdiğini söyleyen Eminevim adlı firmanın kurucusu. Geçen yıl vefat etmişti.

Ebubekir efendi de 2012 yılında Milli Gazete'de yazarken Eminevim ile ilgili bir makale kaleme almış sonrasında da sosyal medya hesaplarından bu firmanın reklamını fetva verir gibi yapmış…

Din kardeşi ne de olsa yapacak tabii (!)

Vakıf kurulur kurulmaz da kendilerine bir de son model daha taze fakir fukaranın vergisi ile restore edilmiş, yenilenmiş sahibinden tekke de ayarlanmış.

Vezir Tekkesi…

Bu tekke, İzzet Mehmet Paşa'nın Sadrazamlığı zamanında yaptırılmış. Ahşap tekke binası zamanla harabeye dönmüş. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından da İstanbul Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiş.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi burayı restore etmiş. Proje de Restorasyondan sonra "Eyüp Kitaplığı"adı ile kütüphane fonksiyonu ile hizmet verecek denmiş. Kamunun bütçesinden de restorasyon için 2 milyon TL para harcanmış.

Kütüphane olacak olan Vezir Tekkesi İBB tarafından restorasyon sonrasında Vakıflar 1.bölge Müdürlüğü'ne başvurarak İslami İlimler Eğitim Araştırma ve Hizmet Vakfına tahsis edilmiş.

AKP yönetimindeki İBB, "kütüphane yapacağım"diye fakir fukaranın 2 milyon TL'si ile tekkeyi restore ediyor sonra gelip bu vakfa devrediyor.

Sifil , Vakıf yönetiminden 2019 yılında ayrılmış…

Peki, ben şimdi sorarım.

Dinen de fakir fukaranın parası ile yapılan mülke konmak caiz midir? Bu kul hakkı değil mi?