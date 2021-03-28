AKP Kongresi'ne katılan vekil koronaya yakalandı

AKP'nin 24 Mart Çarşamba günü Ankara'da yapılan 7. Olağan Kongresi'ne katılanlardan AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğünü açıklayan Tamer kendisiyle son bir hafta içinde temas edenlere test yaptırmaları çağrısında bulundu.

Kalabalık katılım ve tedbirlere uyulmaması nedeniyle tepki çeken kongreyle ilgili, Melih Gökçek yaptığı açıklamada katılan delegelerin hepsinin test yaptırdıklarını ileri sürmüştü.

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu günkü yaptırdığım Covit 19 test’im pozitif çıktı. Bir hafta öncesinde benimle görüşen tüm arkadaşlarımızın test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum . Ankara Şehir Hastane yattığımı belirtir dualarınızda olmam arzusuyla kamuoyuna duyururum" ifadelerini kullandı.

Tamer haftaiçinde katıldığı AKP Kongresi'nden fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşmıştı: