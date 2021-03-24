AKP'nin 7. Kongresi'ne davet edilen partilerin gönderdiği temsilcilerin isimleri belli oldu.
Buna göre kongreye Millet İttifakı üyesi ve destekçisi olan CHP, İYİP, Saadet Partisi ve DP temsilcileri de katıldı.
Liste şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
AKP kongresine hangi partiden kimlerin katıldığı belli oldu
AKP'nin 7. Kongresi'ne CHP, İYİP, Saadet Partisi ve diğer partilerden katılan temsilcilerin listesi belli oldu.
Haber Merkezi
AKP'nin 7. Kongresi'ne davet edilen partilerin gönderdiği temsilcilerin isimleri belli oldu.
Buna göre kongreye Millet İttifakı üyesi ve destekçisi olan CHP, İYİP, Saadet Partisi ve DP temsilcileri de katıldı.
Liste şöyle: