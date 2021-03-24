AKP kongresine hangi partiden kimlerin katıldığı belli oldu

AKP'nin 7. Kongresi'ne davet edilen partilerin gönderdiği temsilcilerin isimleri belli oldu.

Buna göre kongreye Millet İttifakı üyesi ve destekçisi olan CHP, İYİP, Saadet Partisi ve DP temsilcileri de katıldı.

Liste şöyle: