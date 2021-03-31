AKP kongresine giden parti yöneticileri koronavirüse yakalandı

Bolu'da AKP'nin parti yöneticileri ve belediyede görev yapan partili isimlerin bir bölümü koronavirüse yakalandı.

Olay Gündem adlı yerel gazeteden Ceylan Beykoz'un haberine göre, 15 yıl boyunca Belediye Başkanlığı yapan Alaaddin Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, İl Başkan Yardımcısı İlker Aktaş ve AKP Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı’nın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Habere göre, koronavirüse yakalanan isimlerden Yüceer ve Çağalı’nın Ankara’da gerçekleştirilen AKP 7. Olağan Büyük Kongresine katılmış olması kongreye giden çok sayıda partilinin de korona olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

AKP'nin 24 Mart Çarşamba günü Ankara'da yapılan 7. Olağan Kongresi'ne katılanlardan AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.