AKP kongresinde Necip Fazıl'ın karşı devrim dizeleri

3 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen AKP Bilecik İl Kongresinin yapıldığı salona asılan gençlik kolları imzalı pankart tepki topladı.

Pankartta Necip Fazıl'ın "Bir akıl gelecek ki akılları delirecek ve bir devrim, evvela devrimi devirecek" dizelerine yer veriliyordu.

"Devrimi devirme" fikri gericilerin uzun süredir gözdesi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu dizeleri daha önce bir kürsüden de okumuştu.