AKP'nin Isparta İl Kongresi'nde kavga çıktı.
Genel merkezin adayı Osman Zabun’a rakip olan Salim Nuri Güntaç’ın başkanlığındaki liste divan başkanı tarafından kabul edilmedi, bunun üzerine kavga çıktı.
Kavgada bazı partililerin "yazıklar olsun" diyerek tepkilerini dile getirdikleri görüldü.
AKP kongresinde kavga çıktı: 'Yazıklar olsun, ayıp ayıp...'https://t.co/8zuxikAZdp pic.twitter.com/qT5qmqzEX9— soL Haber (@solhaberportali) November 24, 2020
Kavganın ardından genel merkezin adayı Osman Zabun, kullanılan 445 oyun 387’sini alarak yeniden başkan seçildi, 58 oy geçersiz sayıldı.