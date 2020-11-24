AKP kongresinde kavga çıktı: 'Yazıklar olsun, ayıp ayıp...'

AKP'nin Isparta İl Kongresi'nde kavga çıktı.

Genel merkezin adayı Osman Zabun’a rakip olan Salim Nuri Güntaç’ın başkanlığındaki liste divan başkanı tarafından kabul edilmedi, bunun üzerine kavga çıktı.

Kavgada bazı partililerin "yazıklar olsun" diyerek tepkilerini dile getirdikleri görüldü.

Kavganın ardından genel merkezin adayı Osman Zabun, kullanılan 445 oyun 387’sini alarak yeniden başkan seçildi, 58 oy geçersiz sayıldı.