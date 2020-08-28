AKP kongresinde gerginlik: Adaylığı düşürülünce kürsüyü tekmeledi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde AKP İlçe Başkanlığı 7. olağan genel kurulunda mevcut başkan Serkan Baş ile aday olduğunu açıklayan Zekeriya Kaya’nın listeleri yarışacaktı.
Ancak divan heyeti tüzük gereği 61 kişi olması gereken il delegesine 62 kişi yazdığı gerekçesiyle Zekeriya Kaya'yı seçime dahil edilmedi.
Karara tepki gösteren Kaya, Divan Başkanı AKP MYKY üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a yönelerek “Adalet, adalet” diye bağırdı. Kaya, kürsüyü tekmeleyerek yere devirdi.
İki taraf arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken Zekeriya Kaya ve ekibi kongreyi terk etti.