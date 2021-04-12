AKP kongreleri bitti, 'lebaleb' kahvaltılar başladı

AKP’nin salgına karşın düzenlediği ‘lebaleb’ kongrelerin ardından vaka sayıları artarken, Manisa'da AKP, MHP ve SP'li siyasetçilerin de katıldığı toplu kahvaltıda sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı koronavirüs risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Manisa'da vaka artışlarının önüne geçilebilmek için birçok uyarı yapılmasına karşın sivil toplum örgütü organizasyonuyla düzenlenen siyasetçilerin katıldığı kahvaltı tepki çekti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Manisalılar Derneği tarafından düzenlenen sabah kahvaltısına AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AKP Manisa İl Başkan Vekili Levent Ödemiş, Saadet Partisi İl Başkanı Zekai Yılmaz, AKP Manisa Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, AKP Manisa Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, AKP'li Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, Manisa Bakkallar Odası Başkanı Saffet Taşkıncan, Manisa Marangozlar Odası Başkanı Zeki Apak, Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, eski MHP Manisa İl Başkanı Mesut Bayram Laçalar, "iş insanları" ile dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Etkinliğe katılanların ne sosyal mesafeye uyduğu ne de maske taktığı görüldü.

Manisalılar Derneği Başkanı Yunus Emre Şahin sosyal mesafesiz ve maskelerin olmadığı sabah kahvaltısının fotoğraflarını "Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Kahvaltısı" başlığıyla sosyal medyadan paylaştı.

Pandemi kurallarına uyulmadığı, sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ve maskelerin takılmadığı sabah kahvaltısının vaka sayılarının arttığı bir dönemde gerçekleştirmenin doğru olmadığını dile getiren Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulundu.

Manisa Tabip Odası Başkanı Duran yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"- Korona tedbirleri kapsamında alınan tüm önlemler ve yasaklar sadece vatandaş kesimini değil, eşit bir şekilde toplumun tüm kesimini ilgilendiriyor. Bu nedenle de bu tedbirlere tüm kesimlerin uyması lazım.

- Ancak son günlerde görüyoruz ki bu tedbirler iktidar partisi tarafından kendi çıkarı için farklı şekillerde kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor. Bunu siyasi iktidarın yaptığı kongrelerde ve birçok ilde halen devam eden toplantılarında net bir şekilde görüyoruz.

- Tedbirleri ve vaka sayılarının artışlarını ciddiye almadığını gösteren iktidar, Manisa'da bazı sivil toplum örgütlerinin bu tür etkinlikler yapmasına sebep oluyor.

- Toplumun hiçbir kesiminin veya hiçbir siyasi partinin kendisini pandemiden üstün görmemesi gerekir. Bu tür etkinlikler halkın sağlığını daha çok tehlikeye atan etkinliklerdir.

- Bu tür etkinlikler toplumun Covid-19 ile mücadeleyle ilgili güvenirliliğini de şüpheye düşürüyor. Bu tür etkinlikleri gören vatandaşlar virüs ile mücadelede daha gevşek davranıyor.

- Covid-19 kimseye ayrıcalık tanımaz. Eğer bu tür kahvaltı etkinlikleri veya buna benzer etkinlikler devam ederse pandeminin önüne geçmek mümkün olmaz. Şunu unutmayalım ki pandemi de yapılan her hatanın cezasını sağlıkçılar, esnaf ve vatandaş çekiyor.

- Bu nedenle öncelikle siyasi partiler olmak üzere toplumdaki tüm kesimleri Covid-19 ile mücadelede daha hassas davranmaya davet ediyoruz.”