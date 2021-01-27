AKP kime, ne danışıyor? 1,8 milyar liralık 'danışmanlık' ödeneği!

AKP’nin 2021 yılı Yatırım Programı’nda “danışmanlık” adı altındaki ödeneklerin toplamı 1.8 milyar TL oldu.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, harcamaların kaynağını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sorarak “Yatırım Programı’nda 186 başlığında danışmanlık ücretleri var. Kime ne danışılıyor belli değil. Ahşap kullanımından kültür sanata kadar milyonlarca ödeme yapılmış. Bu ülkenin kamu kurumlarındaki personel ne işe yarıyor? Türkiye’yi şirket gibi yönetmeye kalkanların ‘danışmanlık hizmeti’ adı altında yüz milyonlarca lirayı kime ve nasıl harcadığı belli değil” dedi.

Her hizmette danışman

Yatırım Programı’nda 186 başlıkta ‘danışmanlık’ hizmetlerinin yer aldığı planlar için 1 milyar 883 milyon TL bütçe ayrıldı. Programda 2021 bütçesinden “danışmanlık” adı altındaki harcama planları arasında “Ahşap Kullanımının Yaygınlaştırılması” için 1.4 milyon, “Çalışan Dostu İşletmeler” için 500 bin, “Varlık Yönetim Sistemi” için 40 milyon TL, “Kültür Sanat Projeleri” için 20.6 milyon TL, “Gümrüklerin modernizasyonu” için “ 1.5 milyon TL, “Köy Envanteri” için 4.4 milyon TL, “Katı Atıkların Ekonomiye Kazandırılması” için 1.5 milyon TL, “Kentsel Tasarım Rehberleri” için 1.7 milyon TL, “Yaşanabilir Şehirler Kriterleri” için 850 bin TL, “Şehircilik Hizmetleri” için 9.5 milyon TL danışmanlık bütçesi ayrılması dikkat çekti. Programdaki harcamalara tepki gösteren CHP’li Bingöl, “Bu ve daha onlarca anlamsız konularda danışmanlık alınması AKP’nin yandaş yönetim anlayışının bir başka örneği olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a Yatırım Programı’nda yer alan ‘danışmanlık’ ücretlerini soran Bingöl, “Hazırlanan bütçe şeffaf olmadığı gibi yatırım programının da her ayrıntısı karanlık. Adrese teslim pazarlık usulü ihaleler, Saraylara aktarılan milyonlar, ülkedeki okulların yarısında kütüphane yokken gösteriş için yapılan harcamalar ve ‘garanti’ yandaş ödemeleri... Bunların hepsinin yanında bir de ‘danışmanlık’ adı altında harcanan milyonlar var” dedi.