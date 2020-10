'AKP kendi kurduğu koalisyonu yine kendi eliyle yıktı'

Kıbrıs Türk halkı önümüzdeki pazar günü yeni cumhurbaşkanını seçecek. Seçimler Doğu Akdeniz'deki uluslararası gerginliğin gölgesinde yapılacak. Çok umutlu olunmasa bile adada yeniden bir çözüm masasının kurulması için taraflar seçim sonrasını işaret ediyor. Sürecin en çok tartışılan başlıklarından birisi Türkiye'nin seçim sürecine müdahaleleri, adaylar arasında açık taraf tutması.

Emekli diplomat ve Dayanışma Meclisi üyesi Engin Solakoğlu ile Kıbrıs'ı konuştuk. Söyleşinin bugün yayımladığımız ikinci bölümünde 11 Ekim'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair sorularımız oldu.

11 Ekim'de Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Bu seçim nasıl bir bağlamda yapılıyor? Zaten adadaki statükonun varoluşsal sorunları cepte. Bunun dışında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Türkiye yönetiminin iç-dış politikasındaki öncelikler ve tabii ada halkının yaşamsal sorunları, ekonomi, gelecek vs... Tüm bunları nasıl bir çerçeve içine oturtabilirsiniz?

KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemli bir özelliği var. Kıbrıs Türk Halkı, uluslararası planda kendisini temsil edecek meşru liderini seçecek, ülkeyi yönetecek kişiyi değil. Yürütme yetkisi büyük ölçüde Parlamento ve Hükümet'te. Bunun tek istisnası dış politika ve bilinen deyimle toplumlararası müzakere veya BM süreci. Burada Cumhurbaşkanı yetkili. Kıbrıs Türk Halkı’nın en önemli sorunu ne? Okul, hastane, enerji vs filan değil. Zaten bu alanlar Hükümet’in görev sahası içinde. En önemli sorun çözümsüzlük ve Cumhurbaşkanı’nın görevi bununla uğraşmak.

Türkiye’yi yönetenlerin gölgeleriyle bile kavga çıkarma bahanesi aradıkları bir ortamda, Doğu Akdeniz böylesine gerginken, KKTC’de A’nın veya B’nin seçilmesi bu süreci ne ölçüde etkiler sorusu meşrudur ama kazın ayağı öyle değil.

Bir kere KKTC Cumhurbaşkanı’nın BM çözüm sürecine, geçmişte merhum Denktaş’ın zaman zaman yaptığı gibi, süreci çökertmek veya dondurmak için dahi olsa hâkim olması şart. İkincisi, bu liderin meşru bir şekilde seçilmesi müzakere gücünü artıracak bir etken. Kıbrıs’ta kukla tiyatrosu oynatmaya kalkarsanız, kuklaya kimse gülmez ama oynatan gülünç duruma düşer. Türkiye olarak da, bir gün niyet ederseniz -ki mutlaka edersiniz-müzakere pozisyonunuz zayıflar.

Siz aslında bir röportajınızda Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetme ehliyetini kazandığını, bunun Türkiye için sevindirici olduğunu ve Türkiye'nin de buna saygı duyması gerektiğini söylemiştiniz. Ancak durum pek öyle görünmüyor. Türkiye'deki iktidar basını seçimler adeta Türkiye'de geçiyormuş gibi yayın yapıyorlar. Mevcut Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan iktidarı tarafından istenmediği biliniyor. İktidar basını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hakkında çok sert yayınlar yapıyor. Türkiye'nin mevcut Başbakan Ersin Tatar'ı desteklediği biliniyor. Bu tercihin nedeni nedir, ada siyasetini yakından takip eden biri olarak söyler misiniz: Türkiye'yi yönetenleri tedirgin eden nedir de böylesi müdahalelere ihtiyaç duyuyor?

1974 öncesinde de, sonrasında da Türkiye elbette Kıbrıslı Türkler’in seçimlerine bir şekilde müdahale ediyor. Somut olarak, bir dönem Denktaş’a rakip çıkartmamak için elinden geleni yapıyor, daha sonra ise Denktaş’ı devre dışı bırakmak için. Bugüne kadar bütün seçimlerde Türkiye’nin bir adaya destek verdiğini söyleyebiliriz. 1981’deki seçimlerde bir Ziya Rızkı olgusu var örneğin. 12 Eylül rejimi seçimin ikinci tura kalmaması ve Denktaş’ın hemen seçilmesi için gerçek anlamda fiziki müdahalelerde bulunuyor. İlginçtir o seçimde Denktaş’ı ve Türkiye’nin elini bir hayli zorlayan aday da bugünkü Cumhurbaşkanı M. Akıncı gibi Toplumcu Kurtuluş Partisi kökenli.

Türkiye’nin ağırlığını bir adaydan yana koyması ile bir aday seçilmesin diye bütün kurumlarıyla ve alenen uğraşması ve bu amaçla fiziki müdahalede (oy sayımında ve kullanılmasında hile gibi) bulunması aynı şey değil.

Türkiye’yi yönetenleri Kıbrıs’ta tedirgin eden ve böylesine pervasızca davranmalarına yol açan şey aslında Türkiye ile aynı. İstediklerinin olmama ihtimali. Bu siyasal İslâmcı düşüncenin de bir özelliği; istediğinin olmaması bir ihtimal haline geldiğinde bunu engellemek için hiçbir kural, ilke ve sınır tanımamak. İstanbul seçimlerinde olduğu gibi. Kendi ülkesinde kendi çıkarttığı yasalara, bilmem kaç referandumla değiştirdiği Anayasa’ya bile uymayan bir anlayışın KKTC’de herhangi bir norma saygı göstermesini beklemek gerçekçi değil.

Bir taraftan da daimi iç düşman arayan, nefretten beslenen bir gelenek var. Ben de diyorum ki, iç düşman arayışının adresi KKTC olamaz, en kolayı aynaya bakmaktır. 100 yıla yakın süre o zamanki Osmanlı sistemine sadık kalarak kendisini İslam milleti olarak tanımlayan sömürge yönetimine karşı Türk kimliğine sıkı sıkıya tutunmuş, Türkiye’yi çoğu zaman Türkiye’ye rağmen seven Kıbrıs Türkü’nden hain imal edemezsiniz. Keza, Erenköy’de birkaç kilometrekarelik bir alanda çok kısıtlı olanaklarla Rum Milli Muhafız Ordusu’yla çarpışan sayısız Kıbrıslı Türk gençten biri olan Mustafa Akıncı’nın, ülkesini betonla kaplanacak kupon arsa olarak görenlerden alacak vatanseverlik dersi de yoktur.

İki ülke arasında böyle bir asimetri varken ve Kıbrıs adası Akdeniz'de böylesine önemli bir yer işgal ederken Türkiye'yi yönetenlerin bu ilişkiyi demokratik bir şekilde kurabileceğine inanıyor musunuz?

Az önce değindim. Bu sadece AKP ile sınırlı değil. Türkiye KKTC’yi tanımıyor. İki türlü. Hem tanımıyor, hem tanıtmıyor. Tanımak için de, tanıtmak için de hiç çaba sarf etmedi. Bir ara, sünnetçi gibi elimde çantayla Türkiye’nin çeşitli kurumlarını dolaşıp Kıbrıs anlatmıştım. Daha çok da Kıbrıs Türkü’nü anlatmıştım. Zira öteden beri ne resmi kurumlar, ne de kişiler Kıbrıs Türkü’nü tanımıyor, tanımak için bir çaba da sarf etmiyorlar. Buna CHP ve yavru muhalefet de dahil. Kıbrıs Türkü’ne standart bakış “parasını ben veriyorum, ben ne istersem yapacak” şeklinde. Bundan nemalanan bir grup Kıbrıslı Türk olduğunu söylemezsem eksik bırakmış olurum elbette. Konuyu dağıtmak istemiyorum ama benzer hataları Orta Asya Cumhuriyetleri ile Bulgaristan ve Yunanistan’daki Türk azınlıkları veya Irak ve Suriye’deki Türkmenler’le ilgili olarak da yaptık biz. Herhangi bir parti ya da şahıs söylediğimizden şaştığı anda hain/ajan ilan edip hem kendi içlerinde bölünmelerine yol açarak siyasi güçlerini azalttık, hem de bulundukları ülkelerde Türkiye Devleti ne emrederse yerine getiren bir tür 6. Kol olarak görülmelerine yol açtık. Tekrar vurgulama ihtiyacı hissediyorum, bu AKP ile başlamış bir süreç değil. Sadece şimdi daha beceriksizce ve kör gözüm parmağına yapılıyor.

Kıbrıs’a üçte biri fethedilmiş bir kara parçası, Kıbrıs Türkleri’ne her an “zurnacıya kaçacak fettan kız” olarak baktığınız sürece bundan tek fayda sağlayacak olanlar Ada’daki rakipleriniz, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İngiltere’dir. Bir de şu Yavruvatan teranesi var. Bundan 60 yıl önce belki bir anlam taşıyordu ama artık aşağılamadan başka bir anlamı yok. Ama öyle, ama şöyle Kıbrıs Adası Kıbrıs Türkleri’nin vatanıdır. Vatanın yavrusu, yarkası filan olmaz.

KKTC-TC ilişkilerine yeni ve doğru bir bakış gerekiyor. Toplumlararası müzakerelerde “eşit egemen toplum” diye tepinip sonra Kıbrıs Türkü’nün iradesini yok sayarsanız sizi kimseye ciddi almaz. Kıbrıs Türkü’ne bu kötülüğü yapmaya Türkiye dahil hiç kimsenin hakkı yoktur. Kıbrıs Türkü’nün kendini yönetecek olgunluğa geldiği kabullenilmeden Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkinin sağlıklı bir zemine oturma ihtimali yoktur. Bunun nasıl olabileceği sorusunun cevabı da Lefkoşa’da değil, Ankara’da aranmalıdır.

Kıbrıslı Türklerin Türkiye'nin müdahalelerine tepkili olduğu, hatta onun işaret ettiklerinin tersi adaylara yöneldiği görülüyor. Bu sadece "bağımsızlık" hassasiyetiyle açıklanabilir mi, yoksa Kıbrıslı Türklerin istekleri ve Türkiye'nin Kıbrıs politikası arasında bir çatışma mı var?

Daha önce açıklamaya çalıştığım gibi Kıbrıs Türkleri kendine saygı duyan her halk gibi siyasi tercihlerine müdahale edilmesinden hoşlanmıyorlar. Pazar günü yapılacak seçimlerde, normal koşullarda ve benzerini Kuzey komşuda gördükleri gibi mühürsüz oy pusulalarının gökten yağmaması halinde, bu meşru rahatsızlığın Akıncı ve bir ölçüde Tufan Erhürman’ın yararına işleyeceği izlenimi var. Bunu sadece bağımsızlık veya federasyon talebinin toplumda baskın olmasıyla açıklamak mümkün görünmüyor. Daha açık bir deyişle Kıbrıs Türkü’nün istediği ile an itibarıyla ne olduğunu kimsenin tam bilmediği “Türkiye”nin istediği arasındaki farkla ilgili bir konu değil bu. Zaten siz bugün müzakereleri tamamen Kıbrıs Türkleri’ne de bıraksanız onların kabul edecekleri her çözüm Türkiye’yi yönetenlerin değil ama Türkiye’nin çıkarlarıyla uyumsuz olmayacaktır. Kıbrıs Türkü, sürekli harakiri eğilimindeki bir yönetim anlayışına kıyasla, Türkiye’nin çıkarlarını çok daha fazla gözetecektir. Çünkü beğenelim beğenmeyelim, Doğu Akdeniz gibi bir kurtlar sofrasında ikiyüzbin kişilik bir toplumun varlığını güvence altına alacak yegâne unsur aklına başına almış ve ayakta duran bir Türkiye’dir.

Kıbrıslı Türkler Annan Planı olarak anılan BM planına yüzde 60'ları geçen oranda evet demişti. Rumlar ise bu oranı aşan bir oranda karşı oy vererek reddetmişti tek devletli çözümü. Buna rağmen Kıbrıs AB üyesi yapıldı. Burada amaçlanan neydi ve geldiğimiz noktada müzakereler için ne söylersiniz?

Annan Planı için daha önce çözüme en çok yaklaşılan aşama ifadesini kullanmıştım. Bu planın mükemmel olduğu anlamına gelmiyor elbette ama Kıbrıslı Türkler açısından rahatlatıcı bir hamle olacaktı diye düşünüyorum. Ancak şu ana kadar doğrudan değinmediğim bir Kilise faktörü var Güney’de. Kıbrıs Türk Halkı sözcüğünün her türlü anlamıyla laik bir toplum. Kıbrıslı Rumlar’da ise gericilik ve şovenizm üretmeye devam eden bir Kilise var. Şimdi AKP Kuzey’de de benzer bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Kıbrıslı Türkleri başka bir yere sürmeden bunun başarılabileceğini sanmıyorum ancak bunun başarılması halinde Ada’da çözüm umudu daha da ötelenecektir diye düşünüyorum.

Güney Kıbrıs’ın AB’ne üye yapılmasına değinmiştim. Avrupa’da herkes artık bunun Doğu Avrupa’ya yönelik genişlemeyi engellememesi için Yunanistan’a verilen bir rüşvet olduğunu yüksek sesle söyleyebiliyor. Bir yandan da, AB’nin bu yolla Doğu Akdeniz’e uzandığı yorumları var. Bu bakışı gerçekçi bulmuyorum. AB gerçek anlamda hegemonik bir stratejisi olan siyasi bir güç filan değil henüz. Bu aşamaya varıp varmayacağı da kuşkulu. Kaldı ki, AB’nde, akılsızların pek sevdiği deyimle, böyle bir “üst akıl” olsaydı, üyeliği Annan Planı şartına bağlar ve böylelikle belki de Ada’nın, sınırın ötesinde 30 küsur bin Türk askeri bulunan üçte ikilik bölümünü değil, tamamını elde etmiş olurdu.

Kıbrıs’ta çözüm denen “uzak ülke”nin yarım yüzyıldan daha uzun zamandır devam eden görüşmelerle ortaya çıkmış parametreleri var. Bunları kabaca iki toplumlu, iki kesimli federasyon diye özetleyebiliriz. İş bunun detaylarında karışıyor. Belçika ve İsviçre modelleri arasında gidip gelen bir yapı tartışılıyor. Uluslararası tek temsil üzerinde bir zaman uzlaşılmış bir kavram. Buna karşılık iki toplum mu, iki halk mı, iki devlet mi yeni yapıyı oluşturacak? Yeni yapı ne kadar yeni olacak, kurucu devletler yeni eve bagajlarında ne getirecekler? Zurnanın zırt dediği yerlerden biri de garantörlük kavramı. Kıbrıslı Türkler ve Türkiye bundan vazgeçmek istemiyorlar. Rumlar ve Yunanistan ise kendilerince gayet haklı sebeplerle garantörlüğün kalkmasından yanalar. Bunlar hep müzakerelerin teknik unsurları. Bana göre ise asıl mesele tarafların ne istedikleri. Kıbrıslı Türkler tanınmış bir federal devlet içinde egemenliklerini korumak, AB üyesi olacak yeni devletin mali imkanlarından yararlanmak istiyorlar. Kıbrıslı Rumlar ise kaybettikleri toprakları geri almak. Bu durum müzakerelerde toprak karşılığı egemenlik formülüyle ifade ediliyor. Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar’a bırakacakları toprak ölçüsünde kendi kesimlerindeki egemenliklerini güçlendirebilecekler şeklinde anlayabilirsiniz. Sorun şu ki ne Kıbrıslı Türkler yıllardır oturdukları toprakların kaydadeğer bir kısmından vazgeçmek, ne de Kıbrıslı Rumlar uluslararası tanınmışlıkla berkittikleri egemenliklerini paylaşmak istiyorlar.

Seçim sonrası yeni bir müzakere turunun başlaması öngörülüyor. Bunun nereye varacağı sadece KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına bağlı değil ama orada bulunacak Kıbrıs Türk liderinin sürece hakimiyetini ve temsil meşruiyetini önemsiyorum açıkçası.

Son hükümet krizi gösteriyor ki, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bir de Meclis seçimleri yapılacak. Sizin bir tahmininiz var mı bu seçimler sürecine dair?

Ankara kaynaklı müdahaledeki pervasızlıktan bahsederken kastettiğim şeylerden biri de buydu. AKP kendi eliyle kurduğu koalisyonu, yine kendi eliyle yıktı. Gerçekten amaç bu muydu yoksa hafriyat yapayım derken kalçayla dağ mı devrildi emin değilim.

Öncelikle şunu belirteyim: KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıkan eğilim Cumhuriyet Meclisi seçimlerine her zaman tam yansımayabiliyor.

Başbakan Tatar’ın Ulusal Birlik Partisi (UBP) sağlam teşkilatı, kökleri olan bir parti. Onun karşısında ise Erhürman’ın Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) var. Başa oynayacak iki parti bunlar ama salt çoğunluk elde etme ihtimalleri yok. Sonucu daha küçük partilerin alacakları sandalye sayısı ve bunların hangi büyük partiyle koalisyona gitmeyi tercih edecekleri belirleyecektir.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu hem UBP’yi, hem de CTP’yi etkileyecektir. Örnek vermek gerekirse, Tatar yüksek bir oyla ikinci tura çıkar ve az bir farkla Akıncı’ya karşı kaybederse, parti liderliği fazla sorgulanmaz ve UBP’yi sarsacak bir kriz çıkmaz. UBP böylelikle genel seçimlerden birinci parti olarak çıkabilir. Farklı bir senaryoda, yani Tatar’ın ikinci tura dahi çıkamayacak kadar düşük oy alması halinde UBP’de ve Ankara’da kurtlar sofrası kurulur ve yeni bir lider aranır. Bu da seçim sürecinde UBP’yi etkiler.

CTP’nin durumu biraz daha karışık. Erhürman bana göre mükemmel bir Başbakanlık sınavı verdi. Bilgili, kültürlü, dengeli, ne konuştuğunu bilen, dürüst bir siyasetçi. Cumhurbaşkanlığı seçimine kanımca çok isteyerek aday olmadı. Aday olmaması ve aslında CTP tabanının bir kısmının arzu ettiği gibi en baştan Akıncı’nın desteklenmesi mümkündü ancak partinin varlık sebebi bakımından riskliydi. Yanılıyor olabilirim ama Erhürman’ın ikinci tura kalma ihtimalini yüksek görmüyorum. Burada alacağı skor önem taşıyor. Çok az bir farkla devre dışı kalması kendisine de CTP’ye de fazla zarar vermez. Esasen bence kazanmak için girmiyor zaten bu seçime. Bunu parti teşkilatı da, tabanı da biliyor. Bu yüzden CTP’de salt Cumhurbaşkanlığı seçimin kaybetmeye bağlı bir kriz ve genel seçimlerde bozguna yol açabilecek bir çalkantı beklemiyorum. Bununla birlikte ilk turdaki oranı gerçekten çok düşük çıkarsa tablo değişebilir.

Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin sonucunda kurulacak koalisyonun niteliği elbette Kıbrıs Türk halkının günlük yaşamı için önemli ama olaya salt bütçe açısından bakıyorsak hayati filan değil. KKTC’deki düzgün bir hükümetin savunma harcamaları dışında Türkiye’nin yardımına ihtiyaç duyulmadan çarkları çevirebileceğine dair çok işaret var. Esasen Erhürman’ın başbakanlığındaki beşli koalisyonun düşürülmesinde bunun da rol oynadığı söyleniyor.

Maraş'ın hukuki statüsü nedir ve Ersin Tatar ile Erdoğan'ın "Maraş'ı açıyoruz" çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'deki basın bunu manşetten görmüş durumda ama adada büyük tepki var ve hükümet azınlığa düştü bu adım nedeniyle..

Maraş BM kararlarına göre BM kontrolünde bir bölge. Açılan şey Maraş filan değil. Küçük bir sahil şeridi. Bu konuda en güzel açıklamayı bu Maraş balonu yüzünden koalisyondan çekilen Başbakan Yardımcısı Özersay yaptı. Esasen bu Maraş hikayesi de onun fikriydi. Kaldı ki, Kıbrıs Türk halkı bilmem kim Maraş’ı açtı diye Cumhurbaşkanlığı seçimindeki oy tercihini değiştirmez. Atılan taş ve ürkütülen kurbağa orantısına baktığımızda baştan sona ofsayt bana sorarsanız. Sadece, bu müsamereyi düzenleyenlerin Kıbrıs konusundaki bilgi ve yetenekleri hakkında fikir veren bir gelişme deyip geçmek gerekiyor.

Sizce Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün yolu nereden geçiyor?

Kıbrıs’ta kalıcı çözümün ideali elbette Kıbrıs’taki emekçilerin belirleyecekleri milliyetçilik zehrinden arınmış bir ortaklık. Bunun koşulu da Kıbrıs emekçilerinin kendi çıkarlarını temsil edecek iktidar yapıları oluşturmaları. Ancak Yunanistan ve Türkiye, burjuvazinin ve emperyalizmin hizmetindeki iktidarlar tarafından yönetildikçe bunun gerçekleşme şansını güçlü görmüyorum.

“Yorgunu yokuşa sürdün” diyeceklere yanıtım da şu: Biz bölge ve dünya halklarının insanca yaşayabilmeleri için bunu zaten yapmak zorundayız. Bunu Kapitalizmin tel tel döküldüğü bu dönemde de başaramayacaksak ne zaman başaracağız?