AKP ‘İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış için formülünü buldu: Yine LGBT’leri hedef alacaklar!

AKP’nin LGBT’lere yönelik düşmanlığı kesintisiz sürüyor. İktidara geldiğinden bu yana LGBT’leri hedef alan birçok açıklamaya imza atan AKP, uzun süredir çıkmayı planladığı İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin de yeni bir “formül” buldu.
Formülün merkezinde LGBT düşmanlığı yer alıyor
Son dönemde artan kadın cinayetleri, parti içinden gelen tepkiler nedeniyle İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma konusunda formül arayışında olan AKP, şaşırtmayan bir “şerh” adımı atacak.
AKP’ye yakın basın kuruluşlarının sızdırdığı bilgiye göre, AKP tarafından sözleşmenin 4’üncü maddesine şerh konulacak.
Madde 4 – Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması
1- Taraflar herkesin, özellikle de kadınların, gerek kamu gerekse özel alanda şiddete maruz kalmaksızın yaşama hakkını yaygınlaştırmak ve korumak için gerekli olan yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır.
2- Taraflar, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı kınayacak ve ayrımcılığı önlemek üzere, özellikle aşağıdakiler dahil olmak üzere, gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır:– ulusal anayasalarında veya ilgili diğer mevzuata kadın erkek eşitliği ilkesini dahil edecek ve bu ilkenin uygulamada gerçekleştirilmesini temin edeceklerdir;– yerine göre, yaptırımların uygulanması yolu da dahil olmak üzere, kadınlara karşı ayrımcılığı yasaklayacaklardır;– kadınlara karşı ayrımcılık yapan yasa ve uygulamaları yürürlükten kaldıracaklardır.
3- Taraflar bu Sözleşme hükümlerinin, özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi, herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin deceklerdir.
4- Kadınların toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı korunması için gerekli olan özel tedbirler, bu Sözleşme hükümlerince ayrımcılık olarak sayılmayacaktır.
Cinsel yönelime şerh
AKP, “temel hakları” içeren söz konusu maddede yer alan “cinsel yönelim” ve “toplumsal cinsiyet” ifadelerine şerh koymayı planlarken, bu konuda parti kaynaklarından yapılan açıklamada, “Böyle bir hazırlık da var. Kadına şiddete karşı sıfır tolerans anlayışı içinde, mücadelemizi sürdüreceğiz. Fakat kamuoyunda tartışılan maddelerle ilgili şerh gündeme gelebilir” dedi.
Sözleşmeden çıkılmasının da yine gündem maddelerinden biri olduğu, konuya ilişkin kararın Salı günü yapılacak AKP MKYK toplantısında belirleneceği öğrenildi.
Hep düşmanlardı
İktidara geldiği günden bu yana LGBT’leri hedef alan AKP’nin bu konuda yaptığı hedef gösteren açıklamalardan bazıları:
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır.
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ey insanlar. İslam, zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim.
- AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Sözleşmesi'nde Türkiye ile uyuşmayan iki husus olduğunu söylerken, “Bunlardan birincisi 'toplumsal cinsiyet' meselesi. Diğeri de 'cinsel yönelim' tercihleri. Bu iki meselenin, LGBT gibi marjinal unsurların arkasına sığınıp faaliyet yaptıkları alanlar olduğu görülüyor” dedi.
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yaptığı açıklamada “LBGT lobisinin ve endüstrisinin Türkiye’deki en büyük düşmanı Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.