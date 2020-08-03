AKP İstanbul Milletvekili Canan Kalsın: İstanbul sözleşmesinin toplumu bozduğunu söylemek akla ziyan bir tutum ve düşüncedir

11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi ya da diğer adıyla "Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ne AKP'den ve gericilerden tepkiler sürerken, AKP İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'a konuşan Kalsın şunları söyledi:

"Amacı şiddet uygulananı şiddetten korumak olan bir sözleşmenin toplumu bozduğunu söylemek akla ziyan bir tutum ve düşüncedir. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkalım diye yüksek sesle bağıranlar, öldürülen kadınlar, çocuklar için ne yapmayı düşünüyor? Şiddet bütün dünyayı saran ve sarsan bir hastalığa dönüşmüşken 'Aileye polis gelirse o aile artık aile olur mu?' diyenler, kol kırılır yen içinde kalır diye mi düşünüyor? 28 Şubat döneminde sınıflarından çıkarılan, okuması engellenen, mesleğini yıllarca yapamayan gözü yaşlı kadınların sorunlarını çözen iktidara, sözleşmenin bahane edilerek saldırı kiti haline dönüştürülmesini nasıl izah edeceğiz?

İstanbul Sözleşmesi ile Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’ndan önceki kanun, fail fiili işleyene kadar önleyici ve koruyucu bir tedbir içermiyordu. Yararlanmak için yaralanmanız, zarar görmeniz ya da ne yazık ki ölmeniz gerekiyordu. Bu sözleşme yüzde 100 Türk bir sözleşmedir. Amacı kuvvetliye karşı kuvvetsizi korumaktır."

Habere göre Canan Kalsın, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu başkanlığı sırasında İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili çalışmalar da yürüttü.