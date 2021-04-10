AKP İstanbul İl Başkanı projeleri şaşırdı: Kanal İstanbul diye Antalya'yı paylaştı

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kanal İstanbul projesiyle ilgili paylaşımıyla alay konusu oldu.

"Kanal İstanbul ile ilgili yürütülen büyük bir tezvirat kampanyası var. Oysa Kanal, ülkemizi küresel ticaret koridorlarının merkezi haline getirecek bir proje. Şehrimize ve ülkemize değer katacak! Fırsat buldukça projeye dair detayları sizinle paylaşacağım" diyen Kabaktepe, "Gerekli bilimsel çalışmaları yapılmış, tüm yönleriyle ele alınmış, riskleri hesaplanmış bu projeyle yalnızca İstanbul değil, ülkemiz de kazanacak. Deniz ticaretiyle sınırlı kalmayacak, bu projeyle birçok alanda yeni kazanımlar elde edeceğiz" ifadesini kullandı.

"Tezvirat kampanyası" iddiasında bulunan Kabaktepe, paylaşımında Kanal İstanbul için hazırlanan görselleri değil, Antalya Boğaçayı projesine ilişkin hazırlanan görseli paylaştı.