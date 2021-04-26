AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe İBB'yi hedef aldı

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde yerleştirmek istediği Halk Ekmek büfelerinin ilçe belediye zabıtalarınca engellenmesine ilişkin tartışmaya dahil oldu.

Kabaktepe sosyal medyadan yaptığı açıklamada İBB'nin "gecekondu gibi" büfe yerleştirdiğini öne sürdü.

Kabaktepe "İBB yine ucuz siyaset peşinde. İBB Meclisi'nde oybirliğiyle alınan karar gereği; Halk Ekmek Büfeleri için ilçe belediyesinden görüş alması gereken İBB, gecekondu gibi büfe yerleştiriyor. Zabıta gelince de 'Engelleniyoruz' diye veryansın edip kameralara oynuyor" ifadelerini kullandı.