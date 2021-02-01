AKP iktidarı döneminde Atatürk aleyhine işlenen suçlar yüzde 1050 arttı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin Adalet Bakanlığı verilerinden derlediği rapora göre AKP iktidarı döneminde Atatürk aleyhine işlenen suçlarda yüzde 1050 artış olduğu ortaya çıktı.

AKP'nin ilk iktidar yılı olan 2003'te Atatürk aleyhine 118 kişi suç işlediği gerekçesiyle sanık olurken, bu sayının 2019 yılında yüzde bin 50 artarak bin 356 kişiye ulaştığı bildirildi.

Raporda, 2003-2019 yılları arasında, “5816 Sayılı Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar”dan 5 bin 244 kişinin sanık sandalyesine oturduğu belirtildi. 1987-2017 yılları arasında sanık olan kişi sayısı ise 7 bin 318 olarak kayıtlara geçti. CHP’li İlgezdi, “2003-2019 yıllarını kapsayan 16 yıllık AKP iktidarında Atatürk aleyhine işlenen suçlar, Koalisyon Hükümetlerini 3,5 katına katladı. 2003-2019 yılları arasında 5 bin 244 kişi Atatürk düşmanlığı yaptığı gerekçesiyle sanık sandalyesine oturdu” değerlendirmesinde bulundu.