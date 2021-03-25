AKP İBB'yi kaybedince işsiz kalan yöneticilerini TCDD'ye doldurdu: İşte tam listesi...

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İBB seçimlerini kaybeden AKP’nin seçim sonrası işsiz kalan bürokratlarını tam kadro olarak TCDD'de işe aldığını duyurdu.

AKP'nin TCDD'yi arka bahçesi yaptığını ve İBB'den çok sayıda ismin kuruma doldurduğunu belirten Çakırözer'in açıkladığı liste şöyle:

"TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun, Genel Müdür Yardımcısı/Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akbaş, Trafik ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanı Abdullah Özcanlı, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Ayaz, Modernizasyon Dairesi Başkanı Hasan Pezük, Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı Dr. Abdullah Önder Türkoğlu, Bilgi Teknolojileri Daire Bşk. Yrd. Şahabettin Çağlar, 1. Hukuk Müşaviri Av. Ercan Atasever, 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar, TÜRASAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Metin Yazar, TÜRASAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi İrfan İpşir, TÜRASAŞ Yönetim Kurulu üyesi Enver Mamur ve TÜRASAŞ Yönetim Kurulu üyesi Murat Baştor.

TCDD'de neler oluyor?

Çok sayıda kaza ve alınmayan önlemler nedeniyle eleştiri konusu olan kurumun yönetim listesi yaşananların özeti niteliğindeyken, kurumda bugünlerde büyük bir sürgün operasyonu da yürütülüyor.

Kurumun özelleştirilmesine karşı çıkan, yanlış politikalara tepki gösteren, usulsüzlükleri ortaya çıkaran isimler teker teker sürgün ediliyor.

Mahkeme kararıyla göreve geri dönen isimler, hukuksuz şekilde yeniden sürgüne gönderiliyor.