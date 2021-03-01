AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye-ABD ilişkileri kopartılamaz

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'ye gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İl kongrelerinin tamamlandığını belirten Kurtulmuş "Yerel seçim sonrası eksiklerimizi, hatalarımızı gözden geçirdik. Bu noktada adaleti ve ekonomiyi içine alan iki paket halinde bir reform zinciri hazırladık. Cumhurbaşkanımız kısa süre içinde açıklayacak. Muhtemelen mart ayı içinde" açıklamasında bulundu.

Uluslararası gelişmeleri de değerlendiren Kurtulmuş, Türkiye'nin Asya’dan AB’ye, Rusya’dan, Çin’den Balkanlara ve Afrika’ya kadar çok önemli bir küresel güç dengesi haline geldiğini iddia etti. Kurtulmuş, ABD ile ilişkilerle ilgili de "Geçmişte de gerilimli dönemler oldu. Ama sonuçta Türkiye-ABD ilişkileri kopartılamaz." dedi.