AKP Genel Başkan Yardımcısı: Piyasaya meydan okumuyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan bu sabah yaptığı açıklamada, "Serbest piyasa mekanizmasında herhangi bir taviz söz konusu olmayacak." demişti.

Merkez Bankası başkanının görevden alınmasından sonra dövizde yaşanan hareketlilik gözleri iktidar cephesine çevirdi. "Acaba bir müdahale olacak mı" tartışmasının başladığı saatlerde ikinci açıklama AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli'den geldi.

"Hükümetin Merkez Bankası Başkanını değiştirmesi piyasalara meydan okumak değildir" diyen Canikli'nin, Ağbal'ın görevden alınma gerekçesini de şöyle açıkladı:

"Piyasa beklentisinin üzerine çıkılması ekonomiye yük getirir, enflasyon beklentisini yukarıya taşır. Ekonomideki fiyatlamalar da yükselen enflasyon beklentisine göre realize olur. Bu durum Merkez Bankasının temel hedefi olan fiyat istikrarının sağlanmasını da zorlaştırır. Hükümetin, optimal pozitif reel faiz seviyesinin belirlenmesinde para politikası araçlarını rasyonel kullanmadığını ve bu nedenle de ekonomiye büyük bir mali yük getirdiğini düşündüğü Merkez Bankası başkanını değiştirmesi piyasalara meydan okumak değildir. Sadece ekonominin kaynaklarının ve para politikası araçlarının verimli ve etkili kullanılması gerektiği hassasiyetini yansıtır.

Türkiye ekonomisi 19 yıldır piyasa kurallarını hiç taviz vermeden uygulamış, iç ve dış şokların yoğunlaştığı dönemlerde dahi sermaye hareketlerinin liberalizasyonunu sağlamıştır. Bundan sonra da piyasa kurallarının ve sermaye hareketlerindeki liberalizasyonun kararlılıkla uygulanması kırmızı çizgiler olmaya devam edecektir."