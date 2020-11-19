AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Covid-19 testi pozitif çıktı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Özhaseki, yaptığı açıklamada, “Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam etmektedir. Herkesten hayır dualarını eksik etmemesini istirham ediyorum. Yoğun tempo içinde irtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin” dedi.