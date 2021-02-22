AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki geri bastı: Konuşmanın heyecanıyla

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki geçtiğimiz gün yaptığı "lanet olsun onların oylarına" açıklamasıyla ilgili geri adım attı.

Özhaseki HDP'nin oyları konusunda CHP'yi de işaret ederek "Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin" ifadesini kullanarak şöyle demişti: "Seçimlerde 4 tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin. Bunları her fırsatta söylemeliyiz"

Hürriyet köşe yazarı Deniz Zeyrek, kendisiyle konuşan Özhaseki'nin tepkiler üzerine attığı geri adımı şöyle yazdı:

"Evet ‘lanet olsun' kısmı aşırıya gitmiş olabilir.HDP'nin tavrını anlayabiliyorum ama CHP'lilerin bir kez olsun HDP'ye ‘terörle aranıza mesafe koyun' dememesini anlamakta zorlanıyorum. Evet, aşırıya gitmiş olabilir. ‘Vatandaşa lanet olsun' olmaz, kabul edilemez. Oy veren neticede gariban vatandaş. Bölgede bir sürü çile çekmiş. Konuşma heyecanıyla, duruma olan isyanla o ifadeyi kullanmış olabilirim. Ancak kastettiğim oy veren vatandaş değil.”