AKP Gençlik Kolları Başkanına işe gitmeden maaş kıyağı

AKP Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur’un, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı ALO 170 hattı çağrı merkezinde 4 ay önce mevzuat uzmanı olarak çalışmaya başladığı ve işe gitmeden 6 bin TL maaş aldığı iddia edildi.

Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın haberine göre, Batur ile aynı işyerinde çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir çağrı uzmanı, “Esnek çalışma olarak düşünülebilir ancak aynı şirkette biz de çalışıyoruz. Hem işe gelmiyor hem diğer çalışanlardan fazla ücret alıyor. Bu kabul edilebilir değil” dedi.

Ahmet Batur’un işe alındığını Ankara’daki arkadaşlarından öğrendiklerini belirten çağrı uzmanı, “Batur’un işe girişi 4 ay önce yapılmış. Biz işe başladığını da şirketin Ankara’daki çalışanlarından öğrendik. Kütahya’daki şirkette ise işe girdiğini sadece 1-2 birim yöneticisi biliyor. Kendisini kimse görmedi, işe gelmiyor ve maaş alıyor. Bu belki esnek çalışma olarak düşünülebilir ancak aynı şirkette biz de çalışıyoruz. Bazı pozisyondaki çalışanlar 2 hafta işe gelirken 1 hafta gelmiyor ya da mevzuat uzmanları belirli bir vardiya ile çalışıyorlar. Ama Batur hiç gelmiyor. AKP’ye hizmet ediyor diye işe girişi yapıldı ve maaş alıyor. Bu kabul edilebilir değil” diye konuştu.