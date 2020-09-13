AKP etkinliği serbest, konser yasak: 'Yasak yok ama konser yapılmayacak' dediler...

İstanbul Valiliği koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Açık alanlarda yapılacak konser, gösteri, festival vb. etkinlikler ile İstanbul Boğazı'nda yat ve teknelerde nişan, kına ve düğün etkinlikleri yasaklandı. Yasak önce 12 Eylül'den itibaren geçerli olacak denildi.Ancak İl Hıfzısıhha Meclisi, bu kararın ardından yeni bir karar daha alarak yasakları Pazartesi gününe erteledi.

İstanbul Valiliği'nin "etkinlik yasağı"nı ertelemesine "AKP'ye 100 bin üye" programı gerekçe olarak gösterilirken, Peyk grubunun da konseri, yasağın 14 Eylül Pazartesi gününe ertelenmesine rağmen iptal edildi. İptal için konserin yapılacağı işletmeye gelen polisler, gruba konseri yapmamalarını söyleyerek, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün karar olduğunu belirtti.

Grubun menajeri Erhan Taş soL'a yaptığı açıklamada, "Gece boyunca, sürekli değişen kararlarla uğraştık. İptal yayımlandıktan sonra valilik sitesine yüklenmediği için onu doğrulamaya çalıştık. Sonra mekanla görüştük. Ardından karar revize edildi" dedi. Taş, bunun ardından etkinliği organize etmeye devam ettiklerini dile getirdi. Sabah kendisine telefon geldiğini anlatan Taş, işletmeye vardıklarına polislerin orda olduğunu söyledi.

Maalesef bugunku konser, lokal yetkili tarafindan iptal edilmistir..valiligin yasagi 14’une kadar ertelemesine ragmen...



Simdi biz, bir lokantada yemek, sonra vapurla donus, ordan bi AVM sonra bir nikaha ugrayip, halk otobusuyle evlerimize donucez. — Peyk (@peyk_band) September 12, 2020

Konser yapılmasına engel yok ama...

Polislerin kendilerine, "Burda herhangi bir konser yapılmasına engel yok fakat İl Emniyeti yapılmasını istemiyor" dediğini aktaran Taş şunları söyledi:

"Açıktan 'yasak var' demediler ancak 'konser yapılmayacak' dediler. Mekanı da zor durumda bırakmak istemeyiz, zaten mekanlar da zor durumda. 'Yapabilirsiniz ama' demiş oldular. Biz de mekanla, işletmeci arkadaşımızla ortaklaşa iptal etmiş olduk. Çünkü belli ki konseri bir şekilde yaptırmayacaklardı. Aslında özgür irademizle iptal etmedik, baskı yapılmış oldu."