AKP Erciş İlçe Kadın Kolları topluca istifa etti: 'Psikolojik baskı, rencide edici ve aşağılayıcı tavırlar...'

AKP Van Erciş Kadın Kolları üyeleri, ilçe başkanı ve yönetim kurulunun kendilerine yönelik "psikolojik baskı, rencide edici davranış ve aşağılayıcı tavırları" nedeniyle dolayı topluca istifa ettiklerini duyurdu.

Gazete Duvar'ın haberine göre, 18 üyeden oluşan kadın kolları, İlçe Başkanı Nedim Sağlam ve yönetim üyelerinin kendilerine yönelik psikolojik baskı uyguladığını ve buna daha fazla dayanamadıklarını anlattı.

Yapılan açıklamada şöyle denilldi: "

AK Parti Erciş Kadın Kolları Yönetim kurulu üyeleri olarak, yeni atanan ilçe başkanımız Nedim Sağlam ve bilgi işleme bakan Yunus Şahin’in başkanımız Dürdane Şahin ve kadın kollarına yönelik psikolojik baskı, rencide edici ve aşağılayıcı tavırlarından dolayı kendi irademizle yönetim kurulu üyeleri olarak istifa kararı almış bulunmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."