AKP döneminde gıda sorunu: Açlık sınırı enflasyondan hızlı yükseliyor

Birleşik Metal İş sendikası Araştırma Merkezi Ocak ayı için açlık ve yoksulluk sınırlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 584 TL'ye, açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırının 8 bin 939 TL'ye yükseldiği ifade edildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

Açlık sınırı 18 yılda 6,5 kat arttı

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 693 TL'dir. Bu değer yetişkin bir kadın için 669 TL, 15-18 yaş bir genç için 735 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için 486 TL'dir. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 2 bin 584 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda harcamaları için yapması gereken zorunlu tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 8 bin 939 TL'ye ulaşmaktadır.

2003 yılının ocak ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 13.2 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 86.14 TL’ye sağlıklı beslenebilmektedir. Buna göre 18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 6.5 kat arttı. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 5.42 kat oldu. Açlık sınırındaki artış genel enflasyonda yaşanan artıştan daha fazla oldu. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 86.14 TL, aylık 2 bin 584 TL’lik harcama yapması gerekiyor.

Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 22.32 TL, yetişkin bir erkeğin 23.1 TL, 15-18 yaş arası bir gencin 24.52 TL, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 16.21 TL'dir.

En büyük pay süt ve süt ürünlerinde

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 34.5 ile en yüksek paya sahiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 27.7 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 15.9'dur. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 9.6'dır. Diğer gıda hacamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 12.3'tür.

Aile bireylerine göre harcama gereksinimi

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 34.5 ile en yüksek paya sahiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 27.7 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 15.9'dur. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 9.6'dır. Diğer gıda hacamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 12.3'tür.

Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gerekinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 15-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir. Günlük 86.14 TL'lik harcama içinde en maliyetli tüketim 8.29 TL ile 15-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır.

İzmir ilk sırada

Araştırma kapsamında üç büyük ile ait Ocak 2021 dönemi açlık ve yoksulluk sınırı verileri de hesaplanmıştır. Buna göre İzmir'de açlık sınırı 2 bin 808 lira olarak belirlenmiştir. İzmir'i, İstanbul 2 bin 757 liralık açlık sınırı ile takip etmektedir. Ankara'da ise açlık sınırı 2 bin 549 lira olarak tespit edilmiştir.

Araştırma kapsamında önemli sanayi merkezlerindeki açlık sınırları da belirlenmiştir. Buna göre Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde açlık sınırı 2 bin 584, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova bölgesinde açlık sınırı 2 bin 260, Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinde açlık sınırı 2 bin 598, Adana ve Mersin bölgesinde açlık sınırı 2 bin 476 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca açlık sınırı Gaziantep, Kilis, Adıyaman bölgesinde 2 bin 388, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde 2 bin 384, Şanlıurfa ve Diyarbakır bölgesinde 2 bin 416, Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun bölgesinde 2 bin 590 liradır.