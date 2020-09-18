AKP cephesinde baro krizi: 'Mücadele boşa gitmedi, avukatlar kendilerine sunulan çıkarları kabul etmedi'

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla baroların yapısını değiştiren, baroların bölünmesine olanak sağlayan düzenleme Temmuz ayında Meclis'ten geçmişti. Bu düzenlemenin hemen ardından harekete geçen AKP’li bazı isimler, özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir’de yeni baro kurulması için ilk adımı atmış, imza toplamaya başlamıştı.

Ağustos ayında yeni baro kurmak için atılan ilk adıma rağmen şu ana kadar hiçbir yerde yeterli imza sayısına ulaşılamadı.

Gelinen durum AKP içinde isyana neden olurken, yandaş isimlerden Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Selman Öğüt, bu konuda en dikkat çeken çıkışlardan birine imza attı.

'Bu ayıp bize yeter'

“İstanbul’da 50 bine yakın avukat var. Baro kuralım dedik, aylardır 2000 imza toplanamadı. Bu bize ayıp olarak yeter!” diyen Öğüt, sözlerine çok açık şekilde devam ederek, Her şeyi Erdoğan'dan beklemek gibi bir hastalık var bizim cenahta. Parti ne yapar, STK'lar ne işe yarar? Soran yok! Cavit Tatlı ismi ise ayrı bir garabet!” ifadesini kullandı.

Öte yandan Öğüt’ün AKP’ye yakın “avukatlardan” Hukukçular Derneği Başkanı ve Milat gazetesi Cavit Tatlı’yı da hedef alması dikkat çekti.

'Avukatlar kendi meslek örgütlerine sahip çıktı'

Baro düzenlemesine karşı büyük eylemlere imza atan İstanbul Barosu'nun Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, gelinen son duruma ilişkin soL’a konuştu.

AKP içindeki tartışmanın tarafı olmak istemediğini, dolayısıyla Öğüt’ün açıklamasına bir yanıt vermeyeceğini belirten Durakoğlu, “Benim gördüğüm tek bir şey var; avukatlar kendi meslek örgütlerine yapılanlara karşı mücadele etti ve üstelik bunu topluma da anlatabildi. Gelinen noktada düzenleme geçse de avukatlar açık şekilde kendi meslek örgütlerine sahip çıkmaya devam ediyor” dedi.

'Mücadele boşa gitmedi, avukatlar kendilerine sunulan 'çıkarları' kabul etmedi'

“50 bin üyesi olan bir baroda yeni baro kurmak için iki bin üyenin bulunamaması, aynı siyasi görüşte birilerinin olmamasıyla, böyle bir kolaycılıkla açıklanamaz” diyen Durakoğlu, “Ortada meslek örgütüne sahip çıkan avukatların açık tavırları var. Avukatlar barolarını eleştirebilir, tepki gösterebilir ama sahip de çıkar. Bu tablo bunun göstergesi” diye konuştu.

Düzenlemeye karşı verilen mücadelenin boşa gitmediğini, avukatların gelecekleriyle ilgili kendilerine sunulan “çıkarları” reddederek barolarında kaldığını vurgulayan Durakoğlu, “Avukatların bu duruşu her şeyden değerli. Çağlayan’da toplanan ve meslek örgütüne sahip çıkan binlerce avukat bunu ispatlamıştı” ifadesini kullandı.