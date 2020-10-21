AKP çalışanından suç duyurusu: Başkan maaş kartıma el koydu

AKP Adıyaman İl Kadın Kollarında Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda çalışan bir kişi, İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş’ün banka kartına ve cep telefonuna el koyduğu iddiasıyla Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

‘Seni ben işe koydum, maaşını ben çekeceğim’

Sözcü’den Evren Demirdaş’ın haberine göre AKP'de yönetici olarak çalışan kişi, şikayet tutanağında Gümüş'ün kendisini ve eşini işten çıkarmayla tehdit ettiğini belirterek şunları söyledi:

- Ben Adıyaman Aile Destek Merkezi'nde Koordinatör olarak çalışmaktayım. Perihan Gümüş'ü Ak Parti Kadın Kolları Başkanı olması sebebiyle tanıyorum. Yaklaşık 4 buçuk yıldır Ak Parti yönetiminde Tanıtım Medya Başkanlığı yapıyorum.

- Dün saat 08.30 sıralarında Perihan Gümüş beni arayarak evine davet etti. İşe gitmeden önce Perihan Gümüş'ün evine uğradım.

- Birlikte oturduk, sohbet esnasında Perihan Gümüş'e daha önce vermiş olduğum maaş kartımı iade etmesini istedim. Ancak Perihan Gümüş kendisinin paraya ihtiyacı olduğunu bu nedenle banka kartını şu anda veremeyeceğini söyledi.

- Ben maaş kartımı Perihan Gümüş'e 9 Mart 2020 tarihinde vermiştim. Çünkü kartı vermek zorunda kaldım.

- Şöyle ki Perihan Gümüş bana hitaben, ‘Ben Ak Parti Kadın Kolları Başkanıyım, benim sayemde işe girdin seni ben işe koydum bu nedenle maaşını bir süre yani Eylül 2020 tarihine kadar ben çekeceğim daha sonra maaş kartını sana iade edeceğim’ demişti.

- Dün Perihan Gümüş'ün evinde konuşmamız devam ederken Perihan Gümüş'e hitaben ‘Başkanım ben evlilik yaptım paraya ihtiyacım var benim maaş kartımı Eylül ayında verecektiniz. Ben maaş kartımı istiyorum’ dedim.

- O da bana paraya ihtiyacı olduğunu kartı veremeyeceğini söyledi.

‘Telefonumu partiye ait diye alıp vermedi’

AKP'li Başkan Gümüş'ün maaş kartını alması sonrasında telefonunu da istediğini iddia eden AKP'li yönetici, şunları söyledi:

- Maaş kartını alması sonrasında cep telefonumu da istedi. Telefonumu Perihan Gümüş'e vermek istemedim.

- Perihan Gümüş bana, ‘Telefonu sana Ak Parti İl Başkanı aldı, bu nedenle telefon Ak Parti'ye ait bir telefondur’ diyerek telefonu elimden çekti.

- Daha sonra telefonu bana vererek eşimi aramamı, eşime telefonumun bozulduğunu bu nedenle tamir için Perihan Gümüş'e vermem gerekiyor dememi istedi.

- Ben de Perihan Gümüş'ün isteği doğrultusunda eşimi arayarak telefonumun bozulduğunu tamir için Perihan Gümüş'e vereceğimi söyledim.

- Telefon Perihan Gümüş'te kaldı, saat 12.00 sıralarında Perihan Gümüş'ün evinden ayrıldım.

- Telefonumun içerisinde özel bilgilerim, özel fotoğraf ve videolarım vardı. Perihan Gümüş benim bilgim ve rızam dışında telefonumu başka şahıslara göstermiş.

- Perihan Gümüş'ün evinden ayrıldıktan sonra hemen Ak Parti binasına gittim. Ak Parti binasında beklerken saat 14.30 sıralarında Perihan Gümüş parti binasına geldi.

- Perihan Gümüş'ten telefonumu bana iade etmesini talep ettim. Perihan Gümüş bana telefonumu 16.30'da vereceğini söyledi ancak vermedi.

Telefonu istemesine rağmen sadece sim kartını alabildiğini aktaran AKP'li yönetici şöyle devam etti;

- Sonrasında birlikte Ak Parti binasından çıktık. Perihan Gümüş beni annemin evine bıraktı. Saat 16.30'da telefonumu annemin evine getireceğini söyleyerek ayrıldı.

- Saat 17.00 sıralarında Perihan Gümüş annemin kullandığı telefonu arayarak beni evine çağırdı. Kendi evinde bana telefonumu iade edeceğini söyledi. Ben de annemin evinden çıktım ve Perihan Gümüş'ün evine gittim.

- Perihan Gümüş bana sadece sim kartı verdi ancak telefonumu vermedi. Telefon cihazından özel bilgilerimi almak ve silmek istedim ancak izin vermedi. Telefonu daha sonra bana iade edeceğini söyledi. Daha sonra Perihan Gümüş'ün evinden çıktım.

‘Elden 800 lira veriyordu’

Aylarca banka kartını AKP'li Gümüş'ün kullandığını kaydeden AKP'li yönetici, şunları belirtti:

- Ak Parti Kadın Kolları Başkanıyım diyerek beni işe yerleştirdiği gerekçesiyle Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim 2020 maaşlarını çekerek beni maddi olarak sıkıntıya düşürdü.

- Maaşımın ne kadar olduğunu bilmiyorum ancak ben ‘paraya ihtiyacım var’ dediğim için bana elden ayda 800 TL para veriyordu. Bunun dışında bana para vermedi.

- Başkasına ait banka kartını veya kredi kartının izinsiz kullanmak suretiyle yarar sağlamak suçunu işleyen ve telefonumu benden zorla alarak, başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma suçu işleyen ve yine Ak Parti Kadın Kolları Başkanıyım diyerek beni ve eşimi ‘işten çıkartacağım’ diyerek tehdit eden Perihan Gümüş'ten şikâyetçiyim.

İddialarla ilgili AKP Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş telefonlara cevap vermedi.