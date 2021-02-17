'AKP anayasa yapamaz'

AKP’nin yeni anayasa hamlesinin ardındaki hesaplar, 1921 Anayasası referansının ne anlama geldiği ve laiklik ilkesinden neden vazgeçilemeyeceği Boyun Eğme dergisinin bu haftaki sayfalarında detaylıca işleniyor.

TKP’nin hafta başında laiklik, bağımsızlık ve aydınlanmadan yana, kamucu ve halkçı güçlere yaptığı “2023 için mücadele” çağrısı da Boyun Eğme sayfalarında yer alıyor.

Bilim alanı eşitsizlikten azade değil

Bu hafta kadın sayfaları, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü vesilesiyle kadınlar ve kız çocuklarının bilim ve eğitim alanında uğradığı eşitsizliklere ayrılıyor. Kadınların bilim alanında yaşadığı sorunları ve insanlığa katkılarını, kendisi de bir bilim insanı olan Dr. Gizem Batı Ayaz Boyun Eğme dergisine anlatıyor.

Bereketli topraklardan işsizliğe uzanan hikaye

Boyun Eğme Dergisi, bu hafta okurlarını bereketli tarım arazilerinin yerini yüksek binalara, fabrikalarınsa alışveriş merkezlerine bıraktığı Adana’nın Akkapı Mahallesi’ne götürüyor. İşsizlik ve kamusal hizmetlerin eksikliğiyle boğuşan bu emekçi mahallesinde mücadelenin ve umudun adı olan Akkapı Semt Evi, hem salgında ördüğü dayanışmayla hem de çocuklar için düzenlediği atölyelerle mahallenin ayrılmaz bir parçası.

Nedir bu uzaktan çalışma?

Bu haftaki sayının Emek-Sermaye sayfaları Patronların Ensesindeyiz Ağıyla birlikte mücadele eden kültür-sanat emekçileri, inşaat işçileri ve Pamukkale Turizm işçilerinin mücadelelerine ayrılıyor. Pandemide emekçilerin yaşadıkları zorlukları fotoğraflayarak Beyoğlu Semt Evi’nde sergileyen kültür sanat emekçileri, “Birlikte üretmek, ‘emeksiz’ geçen ayların yansıması oldu. Piyasa koşullarına karşı beraber üretmeye devam edeceğiz” diyor. Geçtiğimiz hafta ING Bank ve Akbank ile, kalıcı uzaktan çalışma açıklamalarına yenileri eklendi. Boyun Eğme bu haftaki sayısında, birçok çalışana çeşitli yönleriyle cazip gelen uzaktan çalışmayı enine boyuna masaya yatırıyor.

Boyun Eğme dergisini mahallenizdeki semt evlerinden, TKP bürolarından, NHKM’lerden ve kitabevlerinden edinebilirsiniz.