AKP Afyonkarahisar İl Başkanı istifa etti

AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, il başkanlığı görevinden "Genel Merkezle yaptığı istişareler sonucu ve işlerinin yoğunluğu" nedeniyle ayrıldığını açıkladı.

Partisinin il başkanlığından düzenlediği basın toplantısında konuşan Sezen "Yaklaşık 2,5 yıldır büyük bir şerefle yürüttüğüm AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevinden, Genel Merkezle yaptığım istişareler sonucu, işlerimin yoğunluğu ve partimin bayrağının daha yukarı taşınması için şu an itibarıyla ayrılmış bulunuyorum" dedi.