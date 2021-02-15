AKP açıkladı: Meclis'teki Gare oturumu yarın yapılacak

Meclis'te yarın Gare operasyonu nedeniyle bir oturum yapılacağı belirtildi.

Haber Merkezi

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gare ile ilgili Meclis'te konuşma yapılacağını duyurdu.

Zengin, "Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yarın Genel Kurul'da gündem dışı konuşma yapacak" açıklamasında bulundu.

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Gare operasyonunun yankıları: Kim, ne dedi?