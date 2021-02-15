AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gare ile ilgili Meclis'te konuşma yapılacağını duyurdu.
Zengin, "Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yarın Genel Kurul'da gündem dışı konuşma yapacak" açıklamasında bulundu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
AKP açıkladı: Meclis'teki Gare oturumu yarın yapılacak
Meclis'te yarın Gare operasyonu nedeniyle bir oturum yapılacağı belirtildi.
Haber Merkezi
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gare ile ilgili Meclis'te konuşma yapılacağını duyurdu.
Zengin, "Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yarın Genel Kurul'da gündem dışı konuşma yapacak" açıklamasında bulundu.