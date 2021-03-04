AKP 9 HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasına 'evet' diyecek

AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve kimi kulis bilgilerini köşe yazısı olarak kaleme alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'nin Kobani soruşturması ile HDP'nin kapatılması sürecini birbirinden ayrı tuttuğunu öne sürerek, Kobani eylemleri nedeniyle 9 HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasına onay verileceğini ancak parti kapatmaya AKP'nin sıcak bakmadığını iddia etti.

Selvi, konunun MHP cephesiyle ilgili olarak da bir iddiada bulunurken "MHP, HDP’nin kapatılmasını istiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kapatma davası açmadığı takdirde MHP, HDP’nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat edecek" dedi.