AKP 17 yılda 521 bin futbol sahası kadar araziyi elden çıkardı

AKP, 2003-2019 yılları arasında Hazine'ye ait toplam 3 milyar 724 milyon metrekare büyüklüğünde arsa, tarım arazisi ve orman vasfını yitirmiş alanı elden çıkardı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kamu lojmanları, tesisleri ve idari binalar da eklendiğinde söz konusu dönemde gayrimenkul satışından 16,5 milyar liralık gelir elde edildi. Standart bir futbol sahasının 7 bin 140 metrekare olduğu dikkate alındığında, AKP iktidarında 521 bin 650 adet futbol sahası büyüklüğünde alanın satıldığını söylemek mümkün. Özelleşen devlet arazilerinin boyutu, 3 milyar 562 milyon metrekare büyüklüğündeki İstanbul'un Avrupa yakasından daha büyük.

En büyük kalem 2/B arazileri

Tarım arazilerini almak için yurt genelinde bekleyen 363 bin 442 başvurunun da sonuçlanması halinde toplam satılan alanın İstanbul'un yüzölçümü olan 5 milyar 461 milyon metrekareyi geçmesi bekleniyor.

17 yılda Milli Emlak'ın 2/B ve tarım arazileri hariç Hazine'nin mülkiyetinde bulunan 971 milyon 959 bin metrekarelik alanının satışını gerçekleştirdiği görülüyor. 2012'de AKP, Hazine'ye ait olan bazı arazilerin orman vasfını yitirdiğini gerekçe göstererek işgalcilerine satılması için bir düzenleme çıkardı. Kamuoyunda 2/B olarak bilinen bu arazilerin 2019 sonu itibarıyla 2 milyar 166 milyon metrekarelik kısmı 795 bin 473 hak sahibine 11 milyar 938 milyon liraya satıldı.

Bu sürede hükümet, Hazine'ye ait tarım arazilerini de ihaleye çıkılmadan doğrudan sattı. 2019 sonuna kadar toplam 574 milyon 784 bin metrekarelik tarım arazisi 67 bin 763 hak sahibine 831 milyon lira bedelle satıldı. Toplam 281 bin 827 başvuru daha olduğu dikkate alındığında satılacak tarım arazilerinin daha da artması bekleniyor.

AKP, belediye ve mücavir alan sınırlarında kalan tarım arazilerini de elden çıkardı. 11 milyon 724 bin metrekarelik alan 39 milyon lira bedelle 819 kişiye satıldı. 2019'da yüzde 50 indirime giden Milli Emlak'a yapılan 81 bin 615 başvuru sahibi de alım işlemi için sırada bekliyor.

59,6 milyar metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı var

Hazine'nin özel mülkiyetinde 267 milyar metrekare büyüklüğünde toplam 3 milyon 958 bin taşınmaz bulunuyor. Bu alanların yüzde 77'si yani 207 milyar metrekaresi orman vasıflı. Yüzde 1'e yakın bir bölümü ise, kıyı, maden, kültürel alan ve binalardan oluşuyor.

Geriye kalan 59,6 milyar metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı ise tahsis, satış, trampa, arsa veya kat karşılığı inşaat ve kiralama yoluyla Milli Emlak tarafından değerlendirilecek.