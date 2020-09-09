AKM'nin yıkılıp yeniden yapılmasının faturası ortaya çıktı

İnşaatı süren ve ihalesini, 860 milyon lira bedelle, Fettah Tamince’nin “Sembol” ve Mehmet Naci Topsakal’ın “Yeni Yapı” şirketinin aldığı AKM’nin sahne mekaniği sistemi için bazı firmalar davet edilerek, pazarlık usulüyle ihale yapıldı.

Bugüne dek inşaat ve yapı denetimi ihalelerine toplam 868 milyon 176 bin lira harcanan AKM için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı, 17 Şubat 2020'de “İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Sahne Mekaniği Sistemleri Yapım İşi” ihalesini, 44 milyon 760 bin Euro (yaklaşık 394 milyon lira) bedelle yine Sembol-Yeni Yapı ortaklığı kazandı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, ihale, Kamu İhale Kanunu'nun; afet, salgın gibi öngörülemeyen durum ve yapım tekniği açısından özellik arz eden işlerde başvurulan 21/b maddesine göre bazı firmalara davet gönderilerek pazarlık usulü ile yapıldı.

Sonuç ilanı 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanan ihaleye açıklanan ihaleye 6 firma teklif sundu, 4'ü geçerli sayıldı. İhaleyi 44 milyon 760 bin avroluk (394 milyon 783 bin 200 TL) teklifin sahibi olan, inşaat ihalesini de alan iş insanı Fettah Tamince'nin şirketinin içinde bulunduğu Sembol Uluslararası Yatırım A.Ş.-Yeni Yapı İnşaat iş ortaklığı kazandı.

5 Mart'ta 600 günlük sözleşme imzalandı. Yapılan son ihaleyle birlikte AKM'nin yıkılıp yeniden yapılmasının faturası, 1 milyar 262 milyon 959 bin 280 liraya ulaşmış oldu.