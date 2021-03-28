Akkuyu'da 'acil durum tatbikatı'na koronavirüs bahanesi

Enerji ve Altyapıdan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Mersin’deki Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nda 2020 yılında yapılması planlanan acil durum tatbikatının koronavirüs gerekçesiyle yapılmadığını belirtti.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın raporunda tatbikatın yapılmadığının itiraf edilmediğini belirten Akın, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2019 yılı faaliyet raporunda Akkuyu’yla ilgili olarak Acil Durum Kriz Yönetimi Merkezinin yer seçimi, kurulumu, kurumlar arası eşgüdümün sağlanması, her yıl yapılması planlanan saha içi acil durum tatbikatlarının koordinasyon ve takibi çalışmalarının yürütüldüğü açıklanmıştı. Buna göre geçtiğimiz yıl Akkuyu’da acil durum tatbikatının yapılması gerekiyordu. Ancak 2020 yılı faaliyet raporunda, Akkuyu sahasında acil durum tatbikatının düzenlenmediği itiraf ediliyor” dedi.

Akın, güvenlik eleştirilerinin yanı sıra santrala yönelik bir diğer eleştirinin verilen alım garantisi olduğunu da kaydetti. Akın, “Mülkiyeti ve işletmesi tamamen Rusya’ya ait olacak santralin devreye girmesiyle Türkiye; 15 yıl boyunca piyasa fiyatının en az 3 katını bulan bir fiyat olan 12,35 dolar sent üzerinden alım garantisi verecek” diye konuştu.