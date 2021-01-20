Akkuyu Nükleer'de patlamanın ardından firmadan açıklama

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde meydana gelen patlamaya ilişkin firma açıklamada bulundu.

Akkuyu Nükleer A.Ş., hasar tespit çalışmalarının ardından vatandaşların zararlarının karşılanacağı söyledi.

Alt yüklenici şirketin planlı delme ve patlatma çalışmaları yaptığını söyleyen şirket, Büyükeceli Mahallesindeki bazı konutları camlarının kırıldığını, 2 kişinin cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandığını, yaralanan kişilere olay yerinde acil yardım sunulduğunu bildirdi.

Jandarma'nın ve ilgili diğer kurumların incelemelere devam etmekte olduğunu ve evleri hasar gören kişilerin acil ihtiyaçlarının karşılandığını iddia eden şirket, hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra zararların karşılanacağını vurguladı.

Akkuyu Nükleer A.Ş., gelecekte bu tür olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağının söyledi.