Akkuyu için vahim iddia: Zeminde çatlaklar oluşuyor, deniz suyu sızıyor

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Akkuyu Nükleer Santrali daha inşaat halindeyken reaktörü taşıyacak olan beton zeminde çatlak oluştuğunu ve zeminden deniz suyu sızdığını iddia etti.

Başarır, sosyal medya hesabından Mersin Akkuyu Nükleer Santrali inşaatından görüntü paylaşarak "Bu görüntüler, Mersin Akkuyu Nükleer Santral inşaatında reaktörü taşıyacak beton zeminde oluşan çatlağın ve zeminden sızan deniz suyunun en son görüntüleri! Daha önce 2 defa çatlayan zeminin üzerine bir felaket kuruluyor! Ülkemiz telafisi mümkün olmayan bir faciaya sürükleniyor!" dedi.

Başarır yayımladığı video mesajda "Zeminde inşaat devam ettikçe çatlaklar oluşuyor. Çünkü, Akkuyu bir deprem bölgesi. Zemin tamamen su. İnşaat tamamlandıktan sonra bir deprem olursa, Akdeniz, Mersin bir felakete gider. Yol yakın, nükleer santralden vazgeç" ifadelerini kullandı.

Bu görüntüler, Mersin Akkuyu Nükleer Santral inşaatında reaktörü taşıyacak beton zeminde oluşan çatlağın ve zeminden sızan deniz suyunun en son görüntüleri!

Daha önce 2 defa çatlayan zeminin üzerine bir felaket kuruluyor!



Ülkemiz telafisi mümkün olmayan bir faciaya sürükleniyor! pic.twitter.com/nsrq6a7ZkN — Ali Mahir Başarır (@alimahir) January 10, 2021

Akkuyu Nükleer A.Ş., geçen eylülde, santralin ikinci güç ünitesinde reaktör binasının temel plakasının en iyi şekilde sertleşmesini sağlamak için temele 2 bin 451 ton betonarme demiri döşendiğini, demir miktarının Fransa'da Eyfel Kulesi'ndeki tüm metal yapıların ağırlığının üçte birine eşit seviyede bulunduğunu, betonarme demirinin tasarlanan konumda tutulması için metal karkas kullanıldığını açıklamıştı. Şirket, reaktörün yapılacağı alana 6 bin 864 metrekare, yüksekliği 2,6 metre, derinliği ise 78 metrenin üzerinde olan temel plakasına 17 bin metreküp beton döküldüğünü bildirmişti.