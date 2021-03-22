Akit'in sürmanşetinde hilafet talebi: Meclis 15 dakikada bu işi çözebilir

Yeni Akit, bugünkü sürmanşetinde eski Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Ağırakça'nın hilafetle ilgili sözlerini sürmanşetine taşıdı.

Prof. Ağırakça, "Hilafetin ihya edilmesi TBMM’nin yetkisindedir. Şayet ki çoğunluk herhangi birini halife seçtik kararını verirse bunda hiçbir sıkıntı olmaz. Meclis 15 dakika sürecek bir kararla bunu bitirebilir” sözlerini sürmanşetine taşıdır" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın görüşlerinin yer aldığı haberde, Türkiye’de tek partili dönemde ‘Müslümanların büyük sıkıntılar yaşadığı’, hilafetin kaldırılması, harf inkılabı, ‘şapka zulmünün’ ve ezanın Türkçe okutulmasının ‘şok’ etkisi yarattığı ifade edildi.

Yeni Akit’in manşetinde ise İstanbul Sözleşmesi yer aldı. “Akit ısrarla uyarmıştı” başlığının kullanıldığı manşet haberde, “Binlerce ailenin dağılmasına sebebiyet veren İstanbul Sözleşmesi’nin meydana getirdiği toplumsal yıkımı ve yol açtığı dramlarını ısrarcı haberleriyle gündeme taşıyan Akit, bir yanlışa daha engel oldu” denildi.

soL TV'de yayınlanan Tarih ve Gelecek programında 3 Mart Devrim Kanunları ve Hilafetin kaldırışının politik çerçevesi tartışılmıştı. İzlemek için aşağıdaki linke tıklayınız: