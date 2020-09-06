Akit’in hedefinde bu kez RTÜK’ün MHP’li üyesi var

Akit gazetesi, Akit TV’ye 30 Ağustos’ta “Devletin zirvesi Anırkabir’de” altyazısı nedeniyle RTÜK tarafından kesilen para cezasıyla ilgili RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı’nın yanısıra MHP’li üye Arif Fırtına’yı da hedef aldı.

Akit’in bugün ilk sayfasından yer verdiği haberinde, “RTÜK’ün MHP’li üyesi Arif Fırtına’nın da Akit TV’ye ceza verilmesi için yoğun bir kulis faaliyeti yürüttüğü öğrenildi” ifadeleri yer aldı. Haberde Fırtına'nın daha önce Fatih Portakal'a ceza verilmesine şerh koyduğu ve A Haber'e ceza verilmesi yönünde hareket ettiği de kaydedildi.

Akit'in haberinde şöyle denildi:

“RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı, Akit TV yönetimi tarafından hiçbir kasıt olmadığı belirtilmesine ve canlı yayında ‘hatadan dolayı üzüntü duyulduğunun’ beyan edilmesine rağmen kurumumuza ceza verilmesi için her yolu denerken, RTÜK’ün MHP’li üyesi Arif Fırtına’nın da Akit TV’ye ceza verilmesi için yoğun bir kulis faaliyeti yürüttüğü öğrenildi.

Fırtına geçmişte, Amerikan sermayeli Fox’ta PKK’lı teröristlere rahmet dileyen Fatih Portakal’a ceza verilmesine şerh koymuş, A Haber’e verilen astronomik cezalarda da CHP ve HDP’lilerle aynı yönde hareket etmişti.”