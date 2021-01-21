Akit yazarı dil barajını geçenleri FETÖ'cü ilan etti, Erdoğan'a şikayet etti

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yabancı dil barajını yükselteceğini iddia eden Yeni Akit yazarı Fatma Gülşen Koçak, "Dil barajlarını geçenler ya batıcı ya FETÖ'cü. Yabancı dil barajı ile yine insanımız doğranıyor. Reise rağmen bu yapılıyor üstelik" dedi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, doktora eğitimine başlamak için aranan asgari yabancı dil puan şartı 55 iken, doçentlik müracaatında da aynı puan şartının aranmasının nitelik bakımından zafiyet oluşturduğu yönündeki görüşler sonrası alınan yeni kararı duyurdu.

Saraç'ın bu yöndeki açıklamalarına AKP'ye yakın Akit Gazetesi yazarından itiraz geldi. YÖK'ü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet eden Koçak, "YÖK ne yapmak istiyor? Dün gece bütün öğretim elemanlarına gönderilen yabancı dil barajının yükseltilme isteği ne anlama geliyor? Bu barajı REİS düşürdü. Yeniden yükselterek 28 Şubat'da ezilen Anadolulu akademisyenlerin önü kesilecek" dedi.

'Barajı geçenler ya batıcı ya Fetöcü'

"Dil barajını geçenlerin ya FETÖ'cü ya da batıcı" olduğunu iddia eden Akit yazarı Koçak, "Yabancı dil barajı ile yine insanımız doğranıyor. Reis'e rağmen bu yapılıyor üstelik" şeklinde konuştu.

'Reis oyunu gördü'

Koçak sözlerine şöyle devam etti:

"Yabancı dil elbette bilinmeli. Ama bu baraj şimdiki olduğu şekilde korunmalı. Daha yabancı dil bile yazamayanların barajı yükseltmek isteği gerçekten ironik. 2005 yılından 2014 yılına kadar soruların çalındığı itiraf edildi. Hakkıyla geçenlere değil sözümüz. Ama pek çok vatan evladının onlarca yıl hakkı yendi. Reis bu oyunu gördü ve dil barajını düşürdü. Bunu nasıl göremiyorsunuz?"

Akademide dilin serüveni

1973 tarihli kanuna göre doçentlik sınavına bir dilden, profesörlük sınavına bir başka dilden giriliyordu. Yani profesörlerin 2 yabancı dil bilmesi gerekiyordu.

1981 tarihli kanun profesörler için 2 yabancı dil şartını kaldırdı.

1983 tarihli yönetmelikte doçentlik yabancı dil sınavını geçmek için 70 puan şartı getirilmişti.

2000 tarihli yönetmelikte doçentlik yabancı dil sınavında baraj 65 puana indirildi.

2018 yılında ise baraj 55 puana indirildi.

AKP'li yıllarda akademi

2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de son 17 yılda profesör sayısı 2,9 kat, doçent sayısı 2,9 kat, doçent yardımcısı sayısı 3,5 kat, öğretim görevlisi sayısı 3,4 kat arttı. Genel toplamda artış ise 2,4 kat oldu. Türkiye'de bu yüksek rakamlara çok kısa bir süre içinde ulaşıldı.