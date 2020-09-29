Akit, doktoru hedef gösterdi: 'Kafadan sorunlu kulak doktoru'

Günlerdir sağlık emekçilerine yönelik saldırı haberleri peş peşe gelirken Akit gazetesi hastasını muayene etmek isteyen bir doktoru hedef aldı.

"Kafadan sorunlu kulak doktoru! Hafız hastaya başörtü zulmü" başlıklı haber yapan Akit, Ümraniye Devlet Hastanesi KBB Hekimi Hidayet Hakan Tiregül'ü hedef gösterdi.

Saliha Albayrak isminde hafız olduğu belirtilen hasta habere göre kulak ağrısı şikayetiyle Ümraniye Devlet Hastanesi'ne gitti. KBB Hekimi Tiregül, kulak muayenesi için Albayrak'ın başını açmasını istedi ancak Albayrak reddetti.

Tiregül, başörtüsü ile muayene etmesinin mümkün olmadığını ve kulağını temzileyemeyeceğini söyledi. Albayrak, bunun ardından muayene edilmedi.

Tiregül de, "Doktor başörtümü tamamen başımdan çıkarmamı, çıkarmaz isem muayene etmeyeceğini söyledi" diyen Albayrak'tan şikayetçi olacağını söyledi.

AKP'li Akit bildiğimiz gibi

Tiregül’ün daha önce de soruşturma geçirdiğini söyleyen Akit, durumu, "Tiregül’ün bu ilk skandalı değil. Edinilen bilgiye göre benzer gerekçeyle daha önce de rezalete imza atan Tiregül’ün şikayet üzerine soruşturma geçirdiği ifade edildi" sözleriyle duyurdu.

Akit, "AK Parti iktidarının kökünü kazıdığı başörtüsü yasakçılığı, eski Türkiye artıklarınca yer yer hortlatılmaya devam ediyor", "Kafadan sorunlu kulak doktoru" diyerek Doktor Tiregül'e hakaret etti.