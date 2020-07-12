Akit, Ayasofya’nın devamını istedi: Hilafet de gelmeli

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasının bulunduğu 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edilerek Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin ardından gerici Akit TV’de hilafet çağrısı yapıldı.

Akit TV'de Pazar Manşeti adlı programın sunucusu Fatin Dağıstanlı “Bunun arkasına bir Hilafet gelmeli” derken, program konuğu Musa Biçkioğlu da “Siz bu Hilafet müessesesini yok ettiniz diye bir suçlama var bize. Bu suçlamadan kurtulmanın zamanı da geldi” dedi.

Programda konuşan Dağıstanlı, Ayasofya ile ilgili olarak, “Şu mesaj önemliydi. Bunun arkasına bir Hilafet gelmeli. Ben bunu önemsiyorum çünkü” dedi.

Biçkioğlu da, "Bir Hilafet müessesemiz vardı, der Müslümanlar bizimle karşılaştıklarında. Siz bu Hilafet müessesesini evet taşıdınız, hakkını verdiniz ama yok ettiniz, ortadan kaldırdınız diye bir suçlama da var bize yönelik. Bu suçlamadan kurtulmanın zamanı da geldi" diye konuştu.

Biçkioğlu “Hilafetin merkezi de Ayasofya olabilir mesela” dedi.