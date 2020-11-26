Akıncı Üssü davasında kararlar açıklanıyor

Darbeyi yöneten askerler Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Ahmet Tosun, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mustafa Azimetli, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz aynı suçlardan 79'ar ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırıldı.
Akıncı Hava Üssü davasında açıklanan kararlar şu şekilde:
Darbe girişimini Akıncı'dan yöneten siviller Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığını bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
Darbe girişimi sırasında hava trafiğini yöneten eski 141. Filo Komutanı Hakan Karakuş, pilotlara bombalama talimatını veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.