Akıncı Üssü davasında ara karar

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davada ara kararını veren mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

AA'nın haberine göre, aylık tutukluluk incelemesi kapsamında sanık ve avukatlarının talepleri alındı. Daha sonra ara karara yönelik mütalaası sorulan duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.