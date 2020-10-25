Akıma kapılan operatör yardımcısı yaşamını yitirdi

Trabzon'un Maçka ilçesinde yapımı süren tünel inşaatında operatör yardımcısı olarak çalışan Abdullah Demirtürk, bilinmeyen nedenle gece vardiyasında kullandığı iş makinesinde elektrik akımına kapıldı.
DHA'daki habere göre, işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 25 yaşındaki Demirtürk’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Demirtürk’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.