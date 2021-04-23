Akdeniz'deki tekne kazasına BM'den açıklama: 172 kişi yaşamını yitirmiş olabilir

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de meydana gelen bir tekne kazasında en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. BM, 172 kişinin yaşamını yitirmiş olabileceğini bildirdi.

IOM'un açıklamasında, Ocean Viking adlı geminin mürettebatının, Trablus'un kuzey doğusunda bir tekne kalıntısına rastladığı, söz konusu teknede 130'a yakın kişinin bulunduğunu bildirildiği aktarıldı

Açıklamada, sivil Alarm Telefon hattının Libya açıklarındaki uluslararası sularda son 48 saatte 3 teknenin tehlikeli duruma düştüğünü belirtildi. Söz konusu teknelerden 2'si için arama çalışmalarının yapıldığı ve üç ticari geminin ve Ocean Viking gemisinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

Ocean Viking'in tekne kalıntısını bulmasının ardından, ticari gemilerden MY ROSE'un 3 cesede ulaştığı ve ardından bir Frontex uçağının alabora olmuş bir tekneyi tespit ettiği bildirildi. Olay yerinde hayatta olan birine henüz rastlanmadığı açıklandı.