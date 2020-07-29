Akdeniz'de Türk ve ABD gemisinden deniz eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı, dün Orta ve Doğu Akdeniz'de Türk ve ABD gemisi arasında deniz eğitimleri icra edildiğini duyurdu.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG KEMALREİS ile ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi" denildi.
Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli 🇹🇷 TCG KEMALREİS ile 🇺🇸 ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/IaMJiS1psL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 29, 2020