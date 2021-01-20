Birleşmiş Milletler (BM), Akdeniz'de Libya açıklarında sığınmacıları taşıyan bir teknenin battığını duyurdu.
Buna göre en az 43 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
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Haber Merkezi
Akdeniz'de sığınmacı teknesi battı: En az 43 ölü
BM, Libya açıklarında sığınmacıları taşıyan bir teknenin batması sonucu en az 43 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Haber Merkezi
Birleşmiş Milletler (BM), Akdeniz'de Libya açıklarında sığınmacıları taşıyan bir teknenin battığını duyurdu.
Buna göre en az 43 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.