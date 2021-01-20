Akdeniz'de sığınmacı teknesi battı: En az 43 ölü

BM, Libya açıklarında sığınmacıları taşıyan bir teknenin batması sonucu en az 43 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM), Akdeniz'de Libya açıklarında sığınmacıları taşıyan bir teknenin battığını duyurdu.

Buna göre en az 43 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 

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