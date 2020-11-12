Akdeniz'de sığınmacı gemisi battı: En az 74 kişi yaşamını yitirdi

Libya açıklarında Avrupa’ya gitmekte olan sığınmacıları taşıyan bir gemide meydana gelen arıza sonucu en az 74 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Uluslararası Göç Örgütü, teknenin Libya el-Hums limanının açıklarında alabora olduğu sırada, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 120'den fazla sığınmacı taşıdığını söyledi. Libya sahil güvenlik ekipleri ve balıkçılar tarafından sadece 47 kişi kurtarıldı ve kıyıya getirildi.

Kalan kurbanların aranması devam ederken şimdiye kadar 31 kişinin cesedine ulaşıldı.